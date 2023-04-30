Vali Memiş: 'Alın terinin, emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun'

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışmü Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

İşçi ve emekçi kardeşlerimizin birlik ve beraberlik dayanışmasını arttırmak ve daha iyi bir gelecek için ter akıtan emekçilerimizi hatırlamak amacıyla, işçi ve emekçilerimize bir vefa günü olarak "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandığını ifade eden Vali Memiş, "Ülkelerin istikrar içinde gelişmesi ve kalkınmasında, ekonomilerinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçi kardeşlerimizin katkısı büyüktür. Üretim ve hizmet sektörlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren işçi ve emekçi kardeşlerimiz, bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken aynı zamanda ülkemizin kalkınması ve refahı için çok önemli bir rol üstlenmektedirler" diye konuştu.

"En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır" diyen Vali Okay Memiş açıklamasını şöyle sürdürdü; "Emek, hiç şüphesiz alın teri ile çok daha kutsal hale gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz, "İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz" emriyle, işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmekte. Bizler, millet olarak, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz ve bunu prensip edinen kültürün mensuplarıyız.

Emeğin ve dayanışmanın sembolü 1 Mayıs, elleri nasır tutan ustanın, sofralarımızı katıksız bırakmayan fırıncının, üretim yapan çiftçinin, sabahleyin sokakları pırıl pırıl yapan temizlik işçisinin, kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştıran gazetecinin ve nice daha ismini sayamadığımız, emekçinin bayramıdır.

Üretime yaptıkları katkılar sayesinde, ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde, büyümesinde önemli paya sahip yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın, emekçilerimizin, ülkemizin ekonomik, sosyal kalkınma hedefine ulaşmasındaki kararlılıkları ve sağduyulu tutumları her türlü takdirin üzerindedir.

Bu büyük ve kutsal mücadelede çok önemli görevler üstlenen, ülkemizi daha ileri düzeylere taşımak için çaba sarf eden işçi kardeşlerimin gösterdiği fedakarlık ve gayreti, gönülden alkışlıyorum. Emekçilerimizin aşkla ve şevkle çalışmalarının neticesinde devletimiz daha güçlü bir yapıya ulaşacaktır.

Bu duygu ve düşünceler ışığında, "En Kutsal Değer" olarak gördüğümüz emeğin ve alın terinin sahibi insanlarımızın yanı sıra, yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü" en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile birlikte sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum." - ERZURUM