Vali Masatlı, küçük Ayberk'i sevindirdi - Haberler

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Vali Masatlı, küçük Ayberk'i sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Masatlı, küçük Ayberk'i sevindirdi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova'da ziyaret ettiği 8 yaşındaki bedensel engelli Ayberk Öztürk'ü sevindirdi.

TAŞOVA, AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova'da ziyaret ettiği 8 yaşındaki bedensel engelli Ayberk Öztürk'ü sevindirdi.

Serebral palsi hastası Öztürk'e hediyeler veren Vali Masatlı, yakınlarından eğitimi ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öztürk'ün ailesi ziyareti dolayısıyla Masatlı'ya teşekkür etti. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Masatlı, Engelli, Taşova, Amasya, Yerel, Haberler

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