Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti - Haberler

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Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti

Afyonkarahisar'da önceki gün göreve başlayan Vali Kübra Yiğitbaşı, Çobanlar ilçesinde tekstil fabrikasında kadınları ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da önceki gün göreve başlayan Vali Kübra Yiğitbaşı, Çobanlar ilçesinde tekstil fabrikasında kadınları ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, ziyaretlerini sürdürüyor. Yiğitbaşı, Çobanlar ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret etti. Burada çalışan bayan işçilerle bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, bir süre sohbet etti. Fabrikayı da yakından inceleyen yiğitbaşı, çalışanların taleplerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Yerel, Haberler

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