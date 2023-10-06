Vali Koç'tan Tutak'ta inceleme ve ziyaretler

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Tutak ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilk olarak Tutak Kaymakamlığına gitti. Kaymakam Erkan Adıbelli'den ilçede devam eden çalışmalar hakkında brifing alan Vali Koç, daha sonra Tutak Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Bülent Duru ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Koç, belediyenin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı. Vali Koç, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler dileyen Vali Koç, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vali Koç, daha sonra 12 bin metrekare alanda inşa edilen ve 5 bin 220 metrekare kapalı alana sahip Tutak Tekstilkent'te incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Koç, son olarak Tutak Aile Destek Merkezini ziyaret etti. Merkezde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik açılan kursları inceleyen Vali Koç, kursiyerlerle sohbet ederek ürettikleri ürünleri inceledi. Vali Koç, ayrıca şehit Ebuzer Özyolci'nin ailesine ziyarette bulundu. Şehidin ailesi ile sohbet eden Vali Koç, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Tutak ilçesindeki ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Koç, "İlçemizde yürütülen kamu hizmetleri, yatırımlar ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde gördük. Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Biz birlikte güçlüyüz." dedi. - AĞRI