Vali Kızılkaya traktör kullanıcılarını uyardı - Haberler

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Vali Kızılkaya traktör kullanıcılarını uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Kızılkaya traktör kullanıcılarını uyardı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla çiftçilere reflektör ve rops demiri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla çiftçilere reflektör ve rops demiri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaptığı incelemeler sonrasında Ahmetler köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla muhabbet eden Vali Kızılkaya, traktör kullanıcılarına uyarılarda bulunarak, kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla çiftçilere reflektör ve rops demiri kullanma konusunda uyarıda bulundu.

Vali Kızılkaya'ya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve kurum müdürleri eşlik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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