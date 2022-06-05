Vali Kızılkaya sürücüleri uyardı - Haberler

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Vali Kızılkaya sürücüleri uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Kızılkaya sürücüleri uyardı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri uyardı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri uyardı.

Bilecik Atatürk Bulvarı bankalar mevkiinde polis ekipleri tarafından düzenlenen trafik uygulamasına katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, sürücülere ve yayalara, bilgilendirmelerde bulundu. 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunu ön plana çıkardığını söyleyen Vali Kızılkaya, karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışların en aza indirilmesini hedeflediklerini vurguladı. Kızılkaya, "Trafik kurallarına uymak şüphesiz hayatımız için çok kıymetlidir. Geçtiğimiz bayram tatili süresince görüyoruz ki aldığımız tedbirler çerçevesinde trafik kazaları azalmıştır. Aynı şekilde meydana gelen kazalarda da can ve mal kaybı azalmıştır. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili süresince 852 personel, 196 araç ve 8 dron görevlendirmişti. Bu süre içerisinde ilimiz sınırları içerisinde yaşanan 8 kazada 13 vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Bu oran geçtiğimiz yıllardaki bayram tatili dönemlerinde yaşanan trafik kazalarına oranla oldukça düşük bir seviyedir. Kurallara uyduğumuz sürece trafikte daha güvenli hayat süreceğiz. Trafikte yayalarımız ve sürücülerimiz üzerlerine düşen görevleri yerine getirme konusunda gerekli hassasiyeti göstermeliler" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Bulvarı Bilecik Yerel Haberler

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