Vali Kızılkaya sosyal markette inceleme yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan'da yapımı devam eden sosyal markette inceleme yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan'da yapımı devam eden sosyal markette inceleme yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatör vali olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesinde yapımı devam eden sosyal markette inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, "Elbistan'a kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir Sosyal Marketi daha kazandırıyoruz. Çalışmalar gayretle devam ediyor, yakında hizmete alacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK