Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Hastane yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Vali Kızılkaya, sağlık çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Milletimize sunulan en önemli hizmetlerin başında şüphesiz sağlık hizmeti gelmektedir. Bu kutsal görevi de büyük bir onurla sizler yerine getiriyorsunuz. Başta pandemi olmak üzere her daim fedakarlık ve özveriyle görevleri yerine getiren sağlık çalışanlarımıza tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İftarın ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Kızılkaya, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hayırlı ramazanlar diledi.

Hastanede tedavi gören vatandaşlardan Mahmut Demir, aldığı sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title