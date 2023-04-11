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Vali Kızılkaya öğrenciler ile bir araya geldi

Vali Kızılkaya öğrenciler ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan'da eğitime tekrar başlanılması üzerine öğrenciler ile okullarında bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan'da eğitime tekrar başlanılması üzerine öğrenciler ile okullarında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bölgede eğitimin tekrar başlaması üzerine öğrencileri okullarında ziyaret etti. Öğrencilere bol bol çikolata ve hediyede götüren Vali Kızılkaya, "Elbistan'da okullar çiçek açtı. Deprem nedeniyle eğitime ara verilen okullarımızda ders başı yaparak okullarına kavuşan yavrularımızı ziyaret ettik. Rabbim bir daha okullarımızı çiçeksiz bırakmasın" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Süleyman Soylu Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

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