Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, parkta güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlarla sohbet etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, gerçekleştirilen bir program sonrası Atatürk parkında güzel havanın tadını çıkaran vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Vali Kızılkaya hal ve hatırlarını sordu. Sohbet sırasında Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti ise fotoğraf karelerine yansıdı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel