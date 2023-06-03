Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Vali Kızılkaya, minik öğrencilerle bir araya geldi

Vali Kızılkaya, minik öğrencilerle bir araya geldi

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi.

Kardeş Okul Projesi çerçevesinde hizmete alınan kütüphanenin açılışını çocuklarla yapan Vali Kızılkaya, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi. Çocuklarla birlikte kurdeleyi kesen Kızılkaya, "Çocuklarımızın hepsi birer cevher birer hazine onlara güzel bakmak ise bizin boynumuzun borcu. Okulumuzun miniklerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title