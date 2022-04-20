Vali Kızılkaya koruma altındaki çocuklarla iftar yemeğinde buluştu - Haberler

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Vali Kızılkaya koruma altındaki çocuklarla iftar yemeğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Kızılkaya koruma altındaki çocuklarla iftar yemeğinde buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte koruma altındaki çocuklarla iftar yemeğinde bir araya gelerek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte koruma altındaki çocuklarla iftar yemeğinde bir araya gelerek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya iftarda himaye altındaki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, çeşitli hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü. İftar sofrasına çocuklarla birlikte oturan Vali Kızılkaya, duygularını, "Bugünkü iftar soframızın rahmeti ve bereketi çocuklarımızın sevgi dolu kalplerinde saklı" sözleriyle ifade etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, İftar, Yerel, Haberler

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