Üye Girişi
Haberi Paylaş
Vali Kızılkaya, konteynır kentlerde inceleme yaptı

Vali Kızılkaya, konteynır kentlerde inceleme yaptı

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan'da yapımına devam edilen konteynır alanlarında inceleme yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan'da yapımına devam edilen konteynır alanlarında inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya, bir yandan yapım çalışmaları devam eden bir yandan da vatandaşların yaşamaya başladığı konteynır kentlerde inceleme yaparak vatandaşlarla buluştu. Vali Kızılkaya inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizi daha iyi şartlarda konaklatmak için konteynır kentlerde aralıksız yürütülen çalışmaları inceledik. Elbistan'da hayat şartları normale dönene kadar çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Misafir olduğumuz Döndü teyzemiz gibi nice vatandaşımızın devletimize olan inancı gücümüzün kaynağı" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Süleyman Soylu Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title