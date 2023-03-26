Vali Kızılkaya konteyner kentte vatandaşlarla buluştu

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, koordinatör vali olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteyner kentlerde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, koordinatör vali olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteyner kentlerde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, koordinatör vali olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Trabzon Konteyner Kenti Geçici Yaşam Merkezi'nde konaklayan vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinledi. İhtiyacı olan ailelere buzdolaplarını teslim eden Kızılkaya, ardından daveti üzerine Öztürk ailesinin hanesine misafir oldu. Vali Kızılkaya, "Birbirine kenetlenerek tüm zorlukları aşan koca yürekli Elbistanlı kardeşlerimizle bir araya geldik, hatırlarını sorduk. Yusuf amcanın çay daveti üzerine hanesini ziyaret ederek ailesiyle tanıştık. Bizim için asıl ikram, çay değil gönülden edilen samimi muhabbetleri oldu. Evinin kapılarını bize açan Elbistanlı Yusuf amcamıza, ailesiyle birlikte sağlıklı ve bereketli bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK