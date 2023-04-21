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Vali Kızılkaya konteyner kentlerde inceleme yaptı

Vali Kızılkaya konteyner kentlerde inceleme yaptı

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan'da kurulan konteyner kentlerde inceleme yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan'da kurulan konteyner kentlerde inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya, bölgede bir yandan yapımı devam eden diğer yandan da vatandaşların konaklamaya başladığı konteyner kentlerde incelemelerde bulundu. Vali Kızılkaya, "Burada sosyal hayatı, ticareti, eğitimi ve tüm dinamikleri harekete geçiriyor, şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Kardeşlerimiz için gayretle çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Süleyman Soylu Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

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