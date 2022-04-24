Vali Kızılkaya iftar sofrasında Mehmetçikle buluştu - Haberler

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Vali Kızılkaya iftar sofrasında Mehmetçikle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Kızılkaya iftar sofrasında Mehmetçikle buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda giderek iftarını Mehmetçik ile birlikte yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda giderek iftarını Mehmetçik ile birlikte yaptı.

İftar sofrasını Mehmetçikle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Kızılkaya, jandarmanın vatan ve millet için korkusuzca görev yaptığını vurgulayarak, Ramazan aylarını tebrik etti. Mehmetçik ise iftar yemeğinin ardından, Vali Kızılkaya'ya katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Vali Kızılkaya'ya iftar programında, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Muzaffer Sandal da eşlik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmetçik, Jandarma, Bilecik, İftar, Yerel, Haberler

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