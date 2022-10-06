Vali Kızılkaya, huzurevini sakinleriyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyarette, yaşlı vatandaşların rahatı ve sağlığı için huzurevinde incelemelerde bulundu. Huzurevi sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Vali Kızılkaya, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını söyledi. Yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanılması gerektiğini ifade eden Vali Kızılkaya, yaşlılara her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan tiyatro ve gösterileri izleyerek yaşlılarla bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, "Sizler bizim her daim başımızın tacısınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi. - BİLECİK