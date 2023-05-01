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Vali Kızılkaya Elbistan'da esnaf ile buluştu

Vali Kızılkaya Elbistan'da esnaf ile buluştu

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan'da kurulan çarşıda faaliyete başlayan esnaflar ile buluştu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan'da kurulan çarşıda faaliyete başlayan esnaflar ile buluştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Vali Kızılkaya, yapımı Tekirdağ Valiliği tarafından üstlenilen çarşının tamamlanan ilk bölümünde faaliyete başlayan esnafı ziyaret etti. Vali Kızılkaya ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İnen kepenkler dayanışmayla yeniden kalkıyor. Çarşıdaki ilk esnaflarımız olan Sevgi Kuaför ve Elbistan Elektronik' i ziyaret ettik hayırlı işler diledik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ Valiliği Bilecik Valiliği Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

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