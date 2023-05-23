Vali Kızılkaya, depremzede vatandaşlara hava soğutucu cihazları teslim etti
Yerel Haberler
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya konteyner kentte yaşamını sürdüren depremzede vatandaşlara hava soğutucu cihazlarını teslim etti.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya konteyner kentte yaşamını sürdüren depremzede vatandaşlara hava soğutucu cihazlarını teslim etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya, bölgede konteyner kentte kalan vatandaşlara hayır çarşısından elde edilen gelirle alının hava soğutucu cihazları teslim etti. Vatandaşlar ile yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, "Kardeşlerimiz artık yükselen hava sıcaklıklarına rağmen konteyner evlerde daha ferah konaklayacaklar" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel