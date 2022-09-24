Vali Kızılkaya'dan öğrencilerle bir araya geldi Yerel Haberler Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Edebali Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Edebali Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Kızılkaya, ilk başta öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte İstiklal Marşı okudu. Okul müdüründen, okulun eğitim durumu ve fiziki yapısı hakkında bilgiler alan Vali Kızılkaya, sınıfları gezerek incelemelerde bulundu. Okul bahçesinde öğrenciler ile birlikte spor aktivitelerine katılan Vali Kızılkaya, "Güne yavrularımızla ve öğretmenlerimizle birlikte İstiklal Marşı okuyarak başladık. Ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını alan öğrencilerimizin heyecanları gözlerine yansımış. Teneffüste de okulun yeni bahçesinin tadını birlikte çıkarttık" dedi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Yerel Haberler

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