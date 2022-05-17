Vali Kızılkaya çocuklarla uçurtma uçurdu - Haberler

BİLECİK (İHA) - Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Aile Haftası nedeniyle koruyucu aileler ve çocukları ile birlikte çocuk şenliğinde bir araya geldi. Çocuklar bir yandan güzel havanın tadını çıkartırken diğer yandan da Vali Kızılkaya ile birlikte uçurtma uçurdu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası dolayısı ile çocuk şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker, koruyucu aileler ve çocukları katıldı. Pamuk şeker, palyaço eşliğinde eğlenen çocuklar Vali Kızılkaya ile birlikte uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Vali Kızılkaya, düzenlenen etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Türker'i ve emeği geçen personeli tebrik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel