Vali Kızılkaya "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 'Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi'nin değerlendirme toplantısında "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" dedi. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ' Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi'nin değerlendirme toplantısında "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" dedi. Vali Dr. Kemal Kızılkaya koordinesinde ' Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilgili müdürler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ıslah çalışmaları ile meraların tarımsal üretime kazandırılacağını söyleyen Vali Kızılkaya, "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" dedi. Toplantı karşılıklı yapılan istişarelerin ardından sona erdi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Kemal Kızılkaya Osmaneli Bilecik Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Vali Kızılkaya 'Çiftçilerimiz üreterek kazanacak' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.