Vali Kızılkaya Bozüyük'te mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük'te mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ün eşlik ettiği Vali Kızılkaya, muhtarların taleplerini dinledi. Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Kızılkaya, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Vali Kızılkaya toplantı sonrası yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde, istişareyle çalışarak köylerimizin ve mahallerimizin sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak. Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Kurum amirlerimizle birlikte köy ve mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledik, yapılacak olan işlerin yol haritasını oluşturduk. Bu sezon da milletimiz için çalışmalara gayretle devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK