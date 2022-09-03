Vali Kızılkaya, Başsavcı Olgun ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Adli Yıl Açılışı nedeniyle Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ile bir araya geldi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 2022-2023 Adli Yıl Açılışı nedeniyle Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'u ziyaret etti. Bilecik Adalet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Vali Dr. Kemal Kızılkaya, adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için üstün çaba gösteren hakim ve savcıların, adli ve idari personel ile yargının kurucu unsurları arasında yer alan avukatların yeni adli yılını tebrik etti.

Ziyaret günün anısına fotoğraf çekimin ardından sona erdi. - BİLECİK