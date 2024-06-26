Vali kentin simgesi 'haşhaş' ile poz verdi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kentin simgesi olan haşhaş ile verdiği poz sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Vali Yiğitbaşı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şuhut ilçesine gitti. Vali Yiğitbaşı yolculuğu esnasında yol kenarındaki haşhaş tarlalarını görerek aracını durdurup kentin simgesi haşhaş ile fotoğraf çektirdi. Vali Yiğitbaşı ardından fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Şehit ailelerimizi ziyarete giderken şehrimizin simgesi meşhur haşhaş tarlasına girmesek olmazdı. Görsel güzelliği ile büyüleyen haşhaşlar şimdilerde kapsüllendi ve kuruma aşamasına geçmek üzere tarlaları süslüyor" başlığı ile paylaştı. - AFYONKARAHİSAR