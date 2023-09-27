Vali Kaya: "Gereken hassasiyeti göstereceğim"

YALOVA - Yalova Valisi Hülya Kaya, Taşköprü beldesindeki vatandaşlara asfalt plenti tesisinin yapımı konusundaki negatif bakışlarını gözden geçirilmesini isteyerek, "Asfalt plenti sürecinde duyarlı olacağım. Etrafındaki hiçbir yapıya, hiçbir eve, hiçbir yerleşim yerine zarar vermeyecek şekilde yapılması için gereken hassasiyeti göstereceğim" dedi.

Vali Kaya, "Şehir Buluşmaları" programının ilkini Taşköprü beldesinde gerçekleştirdi. Belediye Sosyal Tesisleri'nde yapılan buluşmada vatandaşlar sıkıntılarını Vali Kaya ve ilçe protokolüne aktardı. Programda konuşma yapan Vali Kaya, "Bugün ilk vatandaşla buluşmamızı burada Taşköprü'de sizlerle birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla bu ilki de sizinle gerçekleştirdiğimiz için ben çok mutluyum. Bugün biz sizleri dinleyeceğiz. Sizlerin bizlere iletmek istediğiniz konulara çözüm bulmaya çalışacağız. Çok güzel bir ilçede, çok güzel bir beldede oturuyorsunuz. Öncelikle sizleri ondan dolayı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hep birlikte beraber ilerleyeceğiz" dedi.

Daha sonra programda vatandaşlar beldedeki yaşanan sıkıntılara değindi.

"Çimento fabrikası gibi büyük kapasiteli bir tesis düşünülmüyor"

Beldede planlanan asfalt plenti tesisinin yapımı ve otoban Kılıç bağlantı yolunun bozuk olmasından kaynaklı yaşanan problemle ilgili konuşan İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, planlanan tesisin eski tesisin yanına yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz güncel teknolojiyle tamamen doğalgazla çalışan, emisyonundan su buharı çıkan aynı özellikte bir tesis kuracağız. Bizim burada çimento fabrikası gibi büyük kapasiteli bir tesis düşünülmüyor. Zaten eğer kapasitemiz yüksek olsa ÇED gerekli değildir kararı da almamız lazım. Zaten şu anda yaptığımız sathi kaplama yolları beton yol yapacağız ve kendi asfaltımızı üreterek kendi köylerimiz dahil olmak üzere asfalt vereceğiz."

Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin de bozuk yolla ilgili bilgi verdi. Geçen sene Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden izin alarak yolu kapatarak bakım, onarım yaptıklarını hatırlatan Bilgin, "Aslında buranın karayollarında olması lazım. Standardı çok pahalı. Yolun kenarlarında da suya akıntı verilmemiş. Bize de oradan izin vermedikleri için elimiz kolumuz bağlı oldu ama biz yine de para harcıyoruz" ifadesini kullandı.

"Yolunun yapımı da asfalt plentinden geçiyor"

Asfalt plenti yapılmasında mevcut olanı kapatıp yenisi açmak istediklerini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Eski teknolojiyle, yani kömürle çalışan, dışarı koku veren yerine doğalgazla çalışan filtreli, eskisinden bir tık daha büyük ölçekte kendimize ait bir yere vereceğiz. 150 metre sonra yeni teknolojiyle. Bu zamana kadar söz konusu yolu niye yapamıyorduk, karayolları standartlarında yapmaya para da yetmiyordu. Bütün Özel İdarenin bir yıllık parasını o 8 kilometreye harcasak ancak olur. Ondan sonra bütün, köyler, beldeler bunda müsaade etmez. Şimdi kendi asfalt plentimiz olunca, kendi malzememizle, sizin de arzuladığınız öncelikle can güvenliği için bu yolu yapabiliriz. Bizim ilçemiz, beldemiz sınırlarımız içinde bu asfalt plentini sizin endişelerinizi de göz önünde bulundurarak yapalım ki, kokusundan, sesinden rahatsız olmadan, bu minvalde yaparak o istediğiniz sağlıklı yol standardına ulaştırabilelim. Bu yapılırsa kimseye muhtaç kalmadan kendi yağımızda kavrulup karayolları standartlarında güzel bir yola çevireceğiz. Hepinizin bu zamana kadar talep ettiği buradaki 9 köyümüzün, beldemizin talep ettiği en öncelikli sorunumuz olan yolunun yapımı da asfalt plentinden geçiyor. Ben ilçe kaymakamıyım. Eğer benim vatandaşlarımın sağlığını tehdit eden bir şey olsa önce ben Özel İdareye derim ki, benim ilçemde bunu yapmayın, bu sıkıntılı ama yapacakları 150 metre sonra eski teknolojiyi, yeni teknolojiyle değiştirilerek yapılacak. Bu bizim açımızdan iyi, o 8 kilometre yolun da hepsi yapılacak, hatta köylerimiz de yapılacak.

"Negatif bakışınızı da bir gözden geçirmenizi istiyorum"

Vali Kaya ise beldede asfalt plentinin yapılması nedeniyle beldeye ayrıcalık tanınacağını söyledi. Tesisin yapılmasının önemine değinen Kaya, şöyle konuştu:

"Asfalt plenti yapılması sürecinde duyarlı olacağım. Etrafındaki hiçbir yapıya, hiçbir eve, hiçbir yerleşim yerine zarar vermeyecek şekilde yapılması için gereken hassasiyeti göstereceğim. Onun için de zaten bugün buradayız. Sizin hassasiyetinizin farkındayız, o hassasiyete göre de davranacağımıza söz veriyorum. Ben bugün özellikle gidip yerine de bakacağım. Sizin taleplerinizi dinledikten sonra böyle asfalt plentinin yapılması burası için özellikle bu belde için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü pozitif ayrımcılık yapacağız burada. Özellikle merkezi burada olduğu için mutlaka buradaki köylerdeki, çevredeki, Kılıç ayırımındaki normalde karayollarında olması gereken ağın da tamir ve bakımını gerçekleştireceğiz. Bal tutan parmağını yalar tabi. Dolayısıyla burada yapılan tesis gene en çok size faydası olacak. Onun için de ben bu tesisin yapımı konusundaki negatif bakışınızı da bir gözden geçirmenizi istiyorum. Ben de bakacağım, hep beraber bunu değerlendireceğiz. İnşallah daha iyi olacak."

Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan da vatandaşlardan gelen sorulara yanıt verdi.