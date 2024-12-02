Üye Girişi
Haberler
Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek

"Aksi halde cehenneme dönecek"

 ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi
Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'

Vali Karakaya şehit mevlidine katıldı

Vali Karakaya şehit mevlidine katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Alpaslan Kurt için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Alpaslan Kurt için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe 3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt'un şehadetinin sene-i devriyesinde mevlit programı düzenlendi. Mevlide Vali Karakaya'nın yanı sıra Tatvan 10. Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Alpaslan Kurt'u rahmetle anan Vali Karakaya, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı
img

"Aksi halde cehenneme dönecek"
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf

Son Dakika Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Abdurrahman Mustafa kimdir? Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kimler yarışacak? Manisa elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.