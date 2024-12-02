Vali Karakaya şehit mevlidine katıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Alpaslan Kurt için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe 3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt'un şehadetinin sene-i devriyesinde mevlit programı düzenlendi. Mevlide Vali Karakaya'nın yanı sıra Tatvan 10. Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Alpaslan Kurt'u rahmetle anan Vali Karakaya, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. - BİTLİS