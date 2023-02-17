Vali Karadeniz, Turgutlu'da depremzedeler için üretim yapan atölyeleri ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'da Depremzede Kayıt Kabul Merkezi ve depremzedeler için üretim yapılan atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'da Depremzede Kayıt Kabul Merkezi ve depremzedeler için üretim yapılan atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilk olarak Turgutlu'da Depremzede Kayıt Kabul Merkezini ziyaret etti. Burada Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Vali Karadeniz'e Turgutlu'ya gelen depremzedelerin sayıları ve yerleşimleri hakkında bilgiler verdi.

Dikim atölyelerine ziyaret

Vali Karadeniz, Turgutlu Halk Eğitim Merkezinde devam eden ve gönüllüler tarafından depremzedelere çeşitli tekstil ürünlerinin dikildiği dikim atölyesini de ziyaret etti. Burada gönüllü çalışan kadınlarla sohbet eden Vali Karadeniz, dikilen ürünleri kontrol ederek atölyede herhangi bir eksik olup olmadığını sordu. Turgutlu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez'den bilgiler alan Vali Karadeniz, çalışan kadınlara teşekkür etti.

Kuzeni ve ailesi depremde vefat eden belediye çalışanına başsağlığı

Turgutlu Kaymakamlığı tarafından yürütülen yardım toplama merkezlerini de ziyaret eden Karadeniz, Turgutlu Belediyesi Dosteli Yardım Merkezine de geçerek, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Çetin Akın'dan bilgi aldı.

Manisa Valisi Karadeniz, Turgutlu Belediyesi Dosteli Yardım Merkezinde çalışan ve deprem sırasında kuzeni, kuzenin eşi ve çocukları Hatay'da enkaz altında kalarak vefat eden Burçin Şenoğul Çiber'e başsağlığı diledi. Bir süre akrabaları depremde vefat eden Burçin Şenoğul Çiber ile sohbet eden Vali Karadeniz, "Başımız sağ olsun, Allah geride kalanlara sabır versin. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Soba, konteyner ve seyyar tuvalet üretim yerlerine ziyaret

Vali Karadeniz, depremin hemen ardından Turgutlu'da Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler tarafından başlanan soba üretim atölyesi ve Turgutlu Sanayi Sitesi'nde özel bir firma tarafından yapılan konteyner ve seyyar tuvalet üretim atölyelerini ziyaret etti.

Turgutlu ziyaretlerini tamamlayan Vali Karadeniz, diğer ilçeleri ziyaret etmek üzere Turgutlu'dan ayrıldı. - MANİSA