Vali Karadeniz onuruna veda yemeği verildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Valisi olarak atanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında veda ziyaretinde bulunanları kabul ettikten sonra Manisa Polisevinde gerçekleştirilen veda yemeğine katıldı.

Programda Mülki İdare Amirleri adına konuşma yapan Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, "Sayın Valimizin Manisa'ya geldiği günden bu yana yapmış olduğu bütün çalışmalarla bizim için çok anlamlı ve değerli oldu. Manisa'da görev yaptığı süre içerisinde tarafsızlığı, adaleti, insanlara olan yaklaşımı, samimiyeti, yakınlığı ve yol göstericiliği ile bizlere iyi bir çalışma ortamı sağladı. Devlet tecrübesi, uyumu ve sorunlara pratik çözümler üretmesi ile bizler için güven unsuru oluşturdu. Ayrıca toplumu yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal ve kültürel konulara yaklaşımı ile de Manisa halkının dikkat ve takdirine mazhar olmuştur. İş hayatının ötesinde hepimizin hayatlarına dokunan, sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi de paylaşan, yanımızda olan Sayın Valimiz; bizlere aynı zamanda bir ağabey, bir arkadaş oldu. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Sakarya Valiliğine atanan Sayın Valimizin Manisa'dan ayrılacak olması sebebi ile tüm çalışma arkadaşları olarak üzüldük. Görev süresince bizlere kattıkları için de kendisine müteşekkiriz. Önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Sayın Valimiz de güzel bir sada bırakarak Manisa'dan ayrılıyor. Ben eminim ki bir sonraki görev yerinde de tecrübesiyle ve birikimiyle devletimize çok faydası olacaktır. Dilerim bundan sonraki hayatında da hep güzelliklerle karşılaşır. Bundan sonraki hayatında Sayın Valimize ve ailesine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

"Çalışkanlığı ve üretkenliği gördüm"

Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı konuşmada, "Üç yılı aşkın süredir Manisa'da görev yapıyorum. Bu benim Ege Bölgesi'ndeki ilk görev tecrübemdi. Manisa Türkiye'nin özeti gibi. Manisa'nın yerlisi var, Balkan göçmenleri var ve diğer civardaki Girit'ten, Rodos'tan göçmenler var. Karadeniz Bölgesi var, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Bu anlamda aslında Türkiye'nin küçük bir özeti. Buraya gelmeden önce Manisa deyince aklıma iki şey gelirdi. Biri mesir macunu, diğeri de Şehzadeler Şehri kavramı. Ama burada çalışkanlığı ve üretkenliği gördüm. Üreten bir şehir olduğunu gördüm. Manisa'nın belki de gizli kalmış yönüdür bu. Bunu konuştuğumuzda da örneğin tarımla ilgili üretim konusuna girdiğimizde bizim topraklarımız verimli, ifadesi kullanılıyor. Doğru, buranın toprakları verimli ama bu işin sadece toprakların verimliliği ile de olmayacağını biliyoruz. Çünkü toprakları verimli olan ben başka yerlerde de çalıştım. Ama sadece tahıl üretimi yapıldığı için o verimli topraklar ancak tahıl üretiminde ve bunun gibi kuru gıda ürünlerde daha çok kullanılıyor. Manisa çiftçisi, Manisa'nın halkı hemen hemen her çeşit ürünü, kimsenin aklına gelmeyecek olan Antep'in fıstığını da burada üretmiş, domates de üretmiş. Elbette üzüm ve zeytin artık Manisa için markalaşmış ürünler. Bunun yanında et amaçlı tavuk üretiminde de birinci sıraya çıkmış, en fazla traktör bulunan il durumunda. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda üç rakamda arka arkaya tarımda beşinci, sanayide altıncı, ihracatta yedinci sırada. İşte onun için diyorum. Tek bir kalemde öne geçip de kalmamış" diye konuştu.

"Manisa aynı zamanda bir enerji şehri"

Manisa'nın gizli kalmış bir yönünün de enerji konusunda olduğunu diler getiren Vali Karadeniz, "Manisa'da enerji deyince herkesin aklına belki sadece Soma kömürü gelir. Soma'da o çıkarılan kömür hem linyit kalite olarak hem miktar olarak çok önemli ve Manisa'yı kömür üretiminde birinci sıraya çıkarıyor. Ama aynı zamanda Manisa Jeotermal Enerji kurulu gücü olarak Aydın'dan sonra ikinci sırada. Yine rüzgar enerji santrallerinde de Türkiye'de dördüncü sırada. Kurulu güç kapasitesi olarak Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali kapasitesi de Soma ilçemizde bulunuyor. Yani Soma'nın böyle bir özelliği daha var. Kömürden elektrik üreten iki tane termik santralin bulunduğu bir il. Dolayısıyla Manisa'nın aynı zamanda bir enerji şehri olduğunu da çok rahatlıkla iddia edebiliriz." şeklinde konuştu.

Salihli'de bir çiftçinin sulama amaçlı sondaj ararken 200 metreden petrolle karışık su karışımı bulduğuna da değinen Vali Karadeniz, "Şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın orada sondaj çalışması var. İnşallah oradan da olumlu sonuçlar alınır. Böylece enerji anlamında da Manisa'da yok yok denilebilecek aşamaya gelebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Deprem sonrası göreve başladım"

Vali Karadeniz konuşmasının devamında, "Ben geldiğimde Akhisar depremi henüz yeni olmuştu. Birkaç ay geçmişti üzerinden ve geldiğimin beşinci günü hoş geldin ziyaretlerinin yapıldığı bir anda odamda yine sallandık, Saruhanlı Depremi oldu. Depreme yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini o gün zaten ben artık kesin kararlaştırdım ve bununla ilgili de hangi bakanlıktan ne alabiliriz bunun çalışmasına düştük. Milli Eğitim Bakanlığından gayet olumlu bir mesaj aldık ve o sinyal çerçevesinde de okullarla ilgili ciddi bir dönüşüm çalışması Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yapıldı. Şu ana kadar üç yüz elliden fazla okul elden geçirildi. Bundan yüzden fazlası yıkıldı ve yerlerine bir kısmının yenisi yapıldı, bir kısmının yapımı devam ediyor, bir kısmı proje aşamasında. Elli kadar okulun güçlendirme çalışması yapıldı ama bu çalışma daha devam etmeli. Onu da buradan altını çizmek istiyorum. Bu yapılan olması gerekenin yaklaşık yarısıdır. Ama en çok riskli olan yapılar elden geçti. Diğer kurumlar için de bu çalışmalar yapıldı. Eğer o kurumların bağlı olduğu bakanlıklar da Milli Eğitim Bakanlığı gibi bütçe ayırırsa ki bu konuda çalışmalar olacağını biliyorum bütün Türkiye genelinde, ben inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Manisa bu anlamdaki problemlerini tamamen çözmüş olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Mesir Festivali'ni göremeden gidiyorum"

Sona zamanlarda Manisa'da en uzun süre görev yapan vali olmasına rağmen içinde bir uhde kaldığını belirten Vali Karadeniz, "Manisa'da görev yaptığım süre içerisinde önce pandemi ortamı daha sonra bu yıl yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler zorlu süreçlerde birlikte çalıştık ama bu zorlu süreçlere rağmen zorlanmadık diyebilirim. Hep birlikte tüm kurum, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerimiz hatta ben basını da bunun içine dahil ediyorum gayet uyumlu bir ortamımız oldu. Bu ortamda o zorlu koşullara rağmen hep bir şeyler üretmenin derdine düştük. ve güzel bir dönem geçirdiğimi buradan belirtmek istiyorum. Manisa'da ben herkesten memnun ayrılıyorum. Manisalılardan memnun ayrılıyorum. Tek içimde kalan uhde ne diye sorarsanız, son dönemde herhalde burada en uzun süre çalışan vali olmama rağmen Mesir Festivalini göremeden gidiyorum. Onu da inşallah misafir olarak gelip görme şansı bulacağım. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum ve bundan sonraki yaşamınızın da sizlerin de çok güzel yerlerde, güzel görevlerde ve güzel hizmetlerde bulunmanızı temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu nice ömürler diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yemek programına; 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, vali yardımcıları, kaymakamlar ve eşleri katıldı.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - MANİSA