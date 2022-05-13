Vali Karadeniz, gençleri ağırladı - Haberler

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Vali Karadeniz, gençleri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Karadeniz, gençleri ağırladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 'Anadolu'yuz Biz' Projesi çerçevesinde gönüllülük, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere Manisa'ya gelen gençlerle bir araya geldi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 'Anadolu'yuz Biz' Projesi çerçevesinde gönüllülük, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere Manisa'ya gelen gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadolu'yuz Biz' Projesi çerçevesinde Tekirdağ ilinde teşkilat birimlerinden faydalanan 17-24 yaş aralığındaki gençlerden oluşan grup sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek için Manisa'ya geldi.

İki gün boyunca Manisa'da düzenlenen faaliyetlere katılacak olan gençler aynı zamanda Manisa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek öğrenecek.

Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, gençlerle tanışıp sohbet ederek proje hakkındaki görüşleri ve deneyimlerine ilişkin öğrencilerle sohbet etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yaşar Karadeniz, Tekirdağ, gençlik, Manisa, Yerel, Haberler

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