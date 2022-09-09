Vali Karadeniz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'ı ağırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Manisa ziyareti çerçevesinde, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Manisa ziyareti çerçevesinde, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'in makamına geçerek bir süre sohbet etti.

Vali Yaşar Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'a Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.

Bakan Yardımcısı Duran da Manisa'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Karadeniz'e nazik misafirperverliği için teşekkür etti. - MANİSA