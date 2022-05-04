Vali Kaldırım, sosyal medyada en çok etkileşim alan 6'ncı vali oldu - Haberler

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Vali Kaldırım, sosyal medyada en çok etkileşim alan 6'ncı vali oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Kaldırım, sosyal medyada en çok etkileşim alan 6'ncı vali oldu

Nisan ayı içerisinde valilerin sosyal medya performansları değerlendirildi.

SAKARYA (İHA) - Nisan ayı içerisinde valilerin sosyal medya performansları değerlendirildi. Bu çerçevede, en fazla etkileşim alan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım 6'ncı sırada yer aldı.

Yapay zeka destekli internet, haberile sosyal medya takip uygulaması olan ve dijital gözlemcilik faaliyetleri yürüten bir uygulama, nisan ayı içerisinde valilerin sosyal medya performanslarına dair raporunu açıkladı. Bu çerçevede, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 81 ilin valisinin sosyal medyadan aldıkları etkileşimin açıklandığı raporda 6'ncı sırada yer aldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Nisan, Medya, Yerel, Haberler

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