Vali Hasan Şıldak'tan BİK Balıkesir Şube Müdürlüğüne ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, Vali Hasan Şıldak'a, müdürlüğün sorumluluk alanında bulunan gazeteler ve şube tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Basın İlan Kurumu'nun yerel basın için önemine değinen Vali Şıldak, Balıkesir Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, yakın zamanda kurumun valilikler ve yerel basınla ortak yürüttüğü projelerin Balıkesir'de de hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanabileceği vurgulandı.

Şube Müdürü Gökhan Eren, Vali Hasan Şıldak'a, Basın İlan Kurumu Yayınları'ndan çıkan "Basının Gözünden Ayasofya" adlı eseri takdim etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel