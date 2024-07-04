Vali Hamza Aydoğdu, eli çatlayan minik kız ile sohbet etti, ikili arasında geçen diyalog yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Erzincan'da Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılması uygulaması ile birlikte caddede yürüyüş yapan Vali Hamza Aydoğdu'nun kendisiyle tanışmak isteyen minik kızla sohbeti yürekleri ısıttı.

Hamza Aydoğdu'yu görerek hızla yanına gelen minik kız Ankara'dan kendisiyle tanışmak için geldiğini söyledi. Minik kızın sözleri yüzlerde tebessüm oluştururken Vali Aydoğdu, sevecen kızın sözleri karşısında kendini çok mutlu hissettiğini ifade etti.

Sohbet sırasında küçük hayranının elini fark eden Aydoğdu, miniğe eline ne olduğunu sordu. Aydoğdu'nun aldığı yanıt bir kez daha yüzleri gülümsetti. Minik tüm sevecenliğiyle kuzeninin koltuktan elinin üzerine atladığını ve elinin çatladığını anlattı. Aydoğdu, "Baya güçlü bir kuzenin varmış." diyerek kuzeninin özür dileyip dilemediğini sordu. Küçük kızdan ise yanıt gecikmedi, "Yok, daha 6 yaşında" diyerek soruyu yanıtlayan minik kız, ortama neşe saçtı.

Gülümseten diyaloğun ardından Vali Aydoğdu küçük kızı il protokolü ile tanıştırdı. - ERZİNCAN