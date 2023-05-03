Vali Hacıbektaşoğlu, sütlüce mezrasında özbek ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, geçtiğimiz gün baraj gölünde boğularak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Adil Özbek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailenin acılarını paylaşan Vali Hacıbaktaşoğlu, başsağlığı ve sabır diledi. Devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızla bir ve beraberiz, her türlü acılarını ve sevinçlerini paylaşıyoruz. Acılı ailemize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Taziye ziyaretinde okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Vali Hacıbektaşoğlu, mezra sakinleri ile sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. - SİİRT