Vali Hacıbektaşoğlu: 'Siirt, devlet-vatandaş kucaklaşmasının yaşandığı bir huzur kenti'

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, " Siirt, devlet-vatandaş kucaklaşmasının yaşandığı bir huzur kenti" dedi.

Hz. Fakirullah (Güres) Caddesi'ni gezen Vali Hacıbektaşoğlu, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Caddede karşılaştığı gençlerle de yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile sohbet etti. Cadde üzerindeki bir kahvehanede esnaf ve vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'in devlet-vatandaş kucaklaşmasının yaşandığı bir huzur kenti olduğunu söyledi. Kentte yürütülen yatırım ve projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Kadim kentte bin yıldır devam eden birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik ikliminin daha da güçlendirilmesi, kentin daha yaşanılabilir bir konuma getirilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürecektir" dedi.

Esnaf ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu'na esnaf ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Yıldız, Abdülmecit İlhan ve belediye birim müdürleri eşlik etti. - SİİRT