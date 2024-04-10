Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve esenlik içinde geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığına dikkat çekerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, maneviyatı en üst seviyede hissedilen, duaların kabul olduğuna inanılan Ramazan Ayı'nı geride bırakırken Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlara da trafik kurallarına titizlikle uymalarını, daha dikkatli davranmalarını temenni eden Hacıbektaşoğlu, vatandaşların bayramı huzur ve esenlik içinde geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığına dikkat çekti. Hacıbektaşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlikte iftar sofralarını paylaştığımız, kıymetli büyüklerimizi ve dostlarımızı ziyaret ettiğimiz, maneviyatı en üst seviyede hissedilen, duaların kabul olduğuna inandığımız Ramazan ayını geride bırakırken şimdi birlikte bu kutlu ayın getirdiği huzur ve bereketi, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın heyecanı içindeyiz.

Ramazan ayı sadece oruçla sınırlı kalmayan; sabır, merhamet, hoşgörü ve paylaşım gibi değerleri hissettiren önemli bir zaman dilimidir. Birbirimize karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, kardeşlik duygularımızı güçlendirmek; Ramazan'ın öğretilerinden sadece birkaçıdır.

Ramazan Bayramı, bu manevi yolculuğun doruğa çıktığı, komşular arasındaki dayanışmanın arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, toplumun bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği, sevgi ve paylaşımın en yoğun hissedildiği zamanlardan biridir.

Bayram sevincini aileleri ve sevdikleri ile paylaşmak için tatil boyunca seyahat edecek olan tüm vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşması için trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyor, daha dikkatli davranmalarını içtenlikle temenni ediyorum.

Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve esenlik içinde geçirmeleri için gerekli önlemler alınmıştır. Bayram süresince özveriyle görevi başında olan başta güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personeli olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temenni ediyor; kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere tüm Zonguldaklı hemşehrilerimin bayramını en içten duygularımla kutluyor; sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.' - ZONGULDAK