Vali Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek, köylerin sorun ve taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla merkez ve ilçe köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Köy muhtarlarının sorun, talep ve beklentilerini tek tek dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade ederek, başta İl Özel İdaresi olmak üzere ilgili birimlere talimat verdi.

Muhtarlar da Vali Hacıbektaşoğlu'na köylerin sorun ve taleplerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel