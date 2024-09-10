Zonguldak'ta Eğitim Güvenliği İçin Kapsamlı Önlemler Alındı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, asayiş ve güvenlik toplantısı düzenleyerek yapılan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı dün itibarıyla başladı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eğitim camiasının her bir bireyine başarılı ve verimli bir yıl dileyerek, "Bu yeni dönemde, öğrencilerimizin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim alabilmesi için gerekli tüm tedbirler titizlikle alınmıştır" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelindeki eğitim kurumlarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen personeller hakkında şu bilgileri verdi: "İl genelinde eğitim kurumlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 338 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ve 336 Devriye Personeli görevlendirilmiştir. Aynı zamanda, okul çevrelerinde güvenliği artırmak adına denetimler yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." Okul servislerinden kantin çalışanlarına kadar her alanda kapsamlı denetimler yapıldığını vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "Bu çerçevede 1.290 okul servis şoförü, 117 kantin çalışanı ve 294 diğer hizmetlinin GBT sorgulamaları tamamlanmıştır" dedi.

"Zonguldak'ta 92 bin 230 öğrenci eğitimine devam edecek"

Vali Hacıbektaşoğlu, il genelindeki öğrenci ve öğretmen sayısı hakkında da bilgiler aktardı. Bektaşoğlu, "İlimizde 406'sı resmi, 42'si özel olmak üzere toplam 448 okul bulunmakta olup, bu okullarda 8 bin 375 okul öncesi, 29 bin 477 ilkokul, 27 bin 250 ortaokul ve 27 bin 128 lise öğrencisi olmak üzere toplam 92 bin 230 öğrenci eğitimine devam edecektir. Öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak için 6 bin 722 öğretmenimiz görev başında olacaktır. Yaz döneminde, Haziran 2024'te 76 okulumuz onarıma alınmış olup, 9 Eylül itibarıyla tamamlanan onarımlar sayesinde bu okullarımızda da eğitim sorunsuz şekilde başlamıştır. Son üç yılda, 19 okulumuzun yapım ve deprem güçlendirme çalışmaları başarıyla tamamlanmış olup, 14 okulumuz ise yapım ve güçlendirme programına alınmıştır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına, Zonguldak merkez ve 7 ilçemizde yer alan 8 dağıtım merkezimizden il genelindeki tüm okullara, özel okullar dahil, yaklaşık 3 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapılmıştır. Taşımalı eğitim kapsamında 13 bin 841 öğrencimize yemek hizmeti sunulacak olup, bu hizmet için tüm hazırlıklar eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz okullarına geldiklerinde öğle yemeklerini hazır bulacaklardır" dedi.

"Üniversitede öğrenci sayımız 34 bin 739'a ulaştı"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi hakkında da bilgi veren Vali Hacıbektaşoğlu, yeni dönemde üniversiteye katılan öğrenciler ve yurtlarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemine 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacaktır. Bu yıl, 99'u uluslararası olmak üzere toplam 6.006 yeni öğrenci üniversitemize kayıt yaptırmış olup, toplam öğrenci sayımız 34 bin 739'a ulaşmıştır. Ayrıca, ilimizdeki 11 Yurt Müdürlüğü aracılığıyla hizmet vermeye devam edilmektedir. Yurtlarımızın toplam kapasitesi 7 bin 596 kız ve 4 bin 279 erkek olmak üzere toplam 11 bin 875'tir. Kamulaştırılan özel yükseköğretim öğrenci yurtlarının 1.405 kapasiteli kız yurdu olarak hizmete açılması ile beraber yurt sayımız 12'ye, toplam kapasite ise 13 bin 280'e ulaşmıştır."

Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da önemli bilgiler verdi. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlar ve denetimler hakkında şunları söyledi:

"Kaçak maden ocakları ile ilgili olarak 167 denetim yapılmış, bu denetimler sonucunda 96 kaçak ocak kapatılmıştır. 66 adli ve idari işlem yapılarak 61 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir."

Trafik kazaları, terör olayları, narkotik suçlar, organize ve kaçakçılık suçlarına da değinen Hacıbektaşoğlu, şunları ekledi:

"1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1 operasyonda 1 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 150 operasyonda 45 şahıs gözaltına alınmış, 23'ü tutuklanmış, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 15 kilogram 926 gram Esrar, 232 gr Skunk, 6 gr Eroin, 5 gr kokain, 2 bin 69 gram Bonzai, 680 gram metamfetamin, 126 adet ecstasy, 54 gr Kenevir Tohumu, bin 144 adet Sentetik Ecza, 808 adet kenevir kökü ele geçirilmiştir. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7 operasyonda 6 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 4'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 271 fişek ele geçirilmiştir.1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7 operasyonda 6 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 4'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 271 fişek ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarda 8 litre etil alkol, 23 bin 720 adet makaron, 17 kilogram tütün, 99 adet elektronik sigara, 13 adet tarihi eser, 64 adet emtia, 19 adet muhtelif kazı malzemesi, 4 adet Tabanca ele geçirilmiştir. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2 operasyonda 29 Düzensiz Göçmen yakalanmış, 2'si sınır dışı edilmiştir. İlimiz genelinde 634'ü geçici koruma altında Suriyeli, 1.286'sı İkamet İzni kalan ve 691 Uluslararası Koruma kapsamında kalan olmak üzere toplam 2.611 Düzenli Göçmen bulunmaktadır. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında toplam 2.333 sosyal medya hesabı incelenmiş, Terör iltisaklı tespit edilen hesap sayısı ise 57 olmuştur. Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasadışı bahis, çocuk istismarı konularında toplamda 8 operasyon gerçekleştirilmiş, 15 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmış, 11'i ise serbest bırakılmıştır. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında toplam 2.333 sosyal medya hesabı incelenmiş, Terör iltisaklı tespit edilen hesap sayısı ise 57 olmuştur. Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasadışı bahis, çocuk istismarı konularında toplamda 8 operasyon gerçekleştirilmiş, 15 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmış, 11'i ise serbest bırakılmıştır. Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) ve Kadına El Kalkamaz eğitimleri, güvenlik güçlerimiz tarafından hız kesmeden sürdürülmektedir. Bu sayede, KADES uygulamasına erişemeyen kadın vatandaşımızın kalmaması hedeflenmektedir. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında 167 denetim yapılmış, denetimler sonucunda 96 kaçak ocak kapatılmış, 66 adli ve idari işlem yapılarak 61 ton Kaçak Kömür ele geçirilmiştir. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında kişilere karşı meydana gelen 10 önemli suçta toplam bin 302 olay gerçekleşmiş, bu olayların aydınlatma oranı yüzde 97,35 olmuştur. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında kişilere karşı meydana gelen 10 önemli suçta toplam bin 302 olay gerçekleşmiş, bu olayların aydınlatma oranı yüzde 97,35 olmuştur. 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında kişilere karşı meydana gelen 10 önemli suçta toplam bin 302 olay gerçekleşmiş, bu olayların aydınlatma oranı yüzde 97,35 olmuştur. TCSG 86 Bot Komutanlığına bağlı sahil güvenlik güçlerimiz tarafından 1 Temmuz - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında denizden 976 saat, karadan ise 661 saat faaliyet icra edilmiş, Yapılan faaliyetlerde 117 balıkçı teknesi, 259 özel tekne, 7 gezi teknesi, 13 ticari gemi denetlenmiş, bin 781 sorgu yapılmıştır."

Vali Hacıbektaşoğlu, şehitleri de anarak "Son dönemde Tunceli'de şehit olan Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu ve diğer kahramanlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde, görev başında kaybettiğimiz polis memuru Kahraman Kudu ve eşi Filiz Kudu'yu da sonsuzluğa uğurladık. Onlara da Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK