Vali Hacıbektaşoğlu, çadırda vatandaşlarla birlikte iftarını açtı

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından kurulan ve Ramazan ayı boyunca her gün bin 500 kişinin iftar açtığı çadırda, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, sohbet edip sorun ve talepleri dinledi.

İftar çadırına katılan vatandaşlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade ederek, bu ayın hayırlara vesile olmasını diledi. - SİİRT