Vali Gürel muhtarların talep ve isteklerini dinledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Öğretmen Hasan Denli Kültür Evi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kd Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarlarımız katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından Vali Gürel ve muhtarlar ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında bilgiler verildi.

Mahalle ve köy muhtarları da sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdikleri toplantıda konuşan Vali Gürel, tüm taleplerin imkanlar ve program çerçevesinde değerlendirileceğini ve bildirilen konuların takipçi olacağını söyledi. - KARABÜK