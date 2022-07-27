Vali Gürel, Canbaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz 2022 yılında çok önemsedikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Vakfımızda kayıtlı durumda bulunan yaşlılık, hastalık, engellilik gibi sebeplerle evinin temizliğini yapabilecek durumda olmayan ve yaptırma imkanı bulunmayan ailelerin yaşam alanlarının temizliğinin yapılmasını hedefliyoruz. Projenin 2022 yılı Ocak ayı itibariyle '2022 Karabük Vefa Projesi' adı altında uygulanmaya başlandı. Söz konusu proje çerçevesinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden 355 bin 740 TL kaynak tahsis edilirken 4 adet işçi de istihdam edildi. Yaşlı, hasta ve engelli kategorisinde olan 86 haneye düzenli olarak ev temizliğe gidildi" dedi

Canbaz, 2022 yılı muhtaçlık sınırının bin 833 TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Vakıf iş ve işlemlerinin 5 ana başlıkta toplandığını aktaran Canbaz, bunların genel sağlık sigortası, merkezi yardımlar, vakıf yardımları, e-devlet başvuruları ve vakfın proje yardımları olduğunu söyledi.

Vakıf Müdürü Canbaz, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi hanelere, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 450-600 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesi suretiyle, Haziran 2022 - Mayıs 2023 dönemi arasında 12 aylık süre ile desteklenmeleri amacıyla Aile Destek Programı yardımının hayata geçirildiğini ve ilk etapta program çerçevesinde vakfa bin 527 başvuru yapıldığını kaydederek, 2022 yılı için kentte yaşayan muhtaç ailelere dağıtılmak amacıyla 3 bin 25 tonu merkez olmak üzere il geneli toplamda 4 bin 334 ton kömür talep edildiğini aktardı.

Verdiği bilgiler için Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'a teşekkür eden Vali Fuat Gürel kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK