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Vali Gürel ailelerle görüşmeye devam ediyor

Vali Gürel ailelerle görüşmeye devam ediyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, günlük programının yanı sıra her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği aile ziyaretlerine devam ediyor.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, günlük programının yanı sıra her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği aile ziyaretlerine devam ediyor.

Aile bireyleriyle bir süre hasbihal eden Vali Gürel, her kesimden vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade ederek, "Devlet olarak yalnızca bugün değil, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Her türlü sıkıntınızda kapımız sizlere açık" dedi.

Ailelerin minik fertleri ile yakından ilgilenerek gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Vali Gürel, çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz'ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler kendilerini evlerinde ziyaret etme nezaketi gösteren Vali Fuat Gürel'e teşekkür ettiler. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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