Vali Günaydın: 'Kayseri'miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen bir şehirdir'

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, " Kayseri'miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen bir şehirdir" dedi.

Vali Günaydın, mesajında şunları söyledi:

"Kardeşliğimizi, yardımlaşma ve dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi en yoğun ve güçlü şekilde yaşadığımız bir Mübarek Ramazan Bayramı'na daha ulaşmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakarlıklarda bulunmuş çok kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi böylesine anlamlı günlerde ve her daim hatırlamak, ayrıca hastalarımıza, büyüklerimize ve yardıma ihtiyacı olan yakınlarımıza, vatandaşlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmek büyük önem taşımaktadır. Sevgili Hemşehrilerim, Kayseri'miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörü içerisinde yaşayabilen, hayırseverlikte yarışan bir şehirdir. Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramımızı da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile bütün görevlilerimiz daha önce olduğu gibi bayram süresince de görevlerinin başında, sizlerin yanında olacaklardır."

"Uzun bir pandemi döneminden sonra yoğun olarak yaşayacağımız bayram süresinde dikkat etmeniz gereken bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Vali Günaydın, mesajını şu şekilde tamamladı:

"Bayram ziyaretleri münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmalarını, sevdikleri ile birlikte huzurlu bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Bunun için özellikle uykusuz araç kullanılmaması, emniyet kemeri takılması ve hız limitlerine uyulması önem arz etmektedir. Bu vesile ile başta çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Kayserili hemşehrilerimin, ilimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının Mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel