Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti - Haberler

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Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretinde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a şehre kattığı değer ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretinde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a şehre kattığı değer ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Günaydın'ı Başkanlık girişinde karşılayan Başkan Büyükkılıç, fuaye alanında Büyükşehir'in ulu çınarları tarafından el emeği göz nuru hazırlanan 'Çınarların Elinden El Sanatları Sergisi'ni gezdirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 4 yıllık görev süresince şehre kattığı değer ve hizmetlerden dolayı Vali Günaydın'a teşekkür etti. Vali Günaydın da Kayseri'de Başkan Büyükkılıç ile görev süresi boyunca uyum içerisinde çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, Büyükkılıç'a hizmetleri için teşekkür edip, çalışmalarında başarılarının devamını temenni etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, cumhurbaşkanı, Kayseri, Yerel, Haberler

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