Muhtarlar taleplerini tek tek sıraladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde gerçekleştirilen toplantı da Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelen muhtarlar tek tek konuşarak taleplerini iletti. Talepleri dinleyen Vali Gül ve Fatma Şahin, dinlenen taleplerin gerçekleşmesi için ilgili birim ve müdürlüklere gereken talimatları verdi.

Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda muhtarlarla görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi. Tek tek konuşarak mahallerinde ve ilçede yaşanan sorunları anlatan muhtarlar, Çatboğazı barajı inşaatına başlanması, ikinci 112 istasyonun kurulması, kadın doğum uzmanı, diş ve göz doktoru, alt yapı ve asfalt çalışmaları gibi taleplerini Vali Gül ve Başkan Şahin'e aktardı.

Muhtarlar, kentte yapılan İçme suyu hattının yenilenmesi, yağmur ve drenaj hattının yapımı gibi gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle Gül ve Şahin'e teşekkür de ett.

Muhtarların taleplerini dinleyerek not alan Vali Gül, sorunların çözümlenmesi için ilgili kurumların amir ve müdürlerine ulaşarak talimat verdi. Vali Gül muhtarlarla yaptığı sohbet konuşmasında ise, "Muhtarlarımızı ve taleplerini çok önemsiyoruz. Bu taleplerin tamamının yerine getirilmesi için, ilgili, birimleri de tekrardan ikaz ettik. En kısa sürede bu talepler için çalışma başlatılacaktır" dedi.

Muhtarların alt yapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan asfaltın yeniden yapılması için talepte bulunduğu Fatma Şahin ise, asfaltın yeniden yapımı için en kısa sürede harekete geçeceklerini belirterek, ilçede bugüne kadar yapılan hizmetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Şahin, "Araban için hizmetlerimiz bitmedi. Yine çalışmaları sürdürüyoruz. Sorunlarını yakından takip ediyor ve bizzat ilgileniyoruz. Her fırsatta ilçeye hizmet verdiğimiz gibi ilk fırsatta da yeni talepleri gidereceğiz" diye konuştu.

Toplantıya, Vali Gül, Başkan Şahin ve muhtarların yanı sıra Kaymakam Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da katıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel