Üye Girişi
Haberler

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Güncelleme:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm kadınların bu özel gününü kutladı. Mesajında, kadınların toplumun temel taşları olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, Kadın Kooperatifleri ile kadınların güçlenmesine ve toplumsal hayatta var olmalarına destek verdiklerini belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadın hakları konusuna, dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Kurulan ilk Türk Devletinden bu yana, devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer alarak gereken saygıyı gören Türk kadını, Kurtuluş Savaşı'nda da vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü için cepheden cepheye koşmuş ve Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte toplumsal hayatta yerlerini almışlardır. Toplumumuzun temel taşlarından biri olan kadınlarımız, güç ve cesaretleri ile dünyayı daha iyi bir hale getirmektedirler. Tüm kadınlarımız kendi güçlerini keşfettikleri ve hayallerini gerçekleştirdikleri bir dünya için mücadele etmektedir. Kayserimizdeki kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmek, kendi güçlerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onların toplumsal hayatta var olmalarını sağlamak amacıyla kurduğumuz Kadın Kooperatifleri, Kayseri'nin parlayan yıldızı olmuştur. Bizler de tüm üreten, emek veren kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başta şehit annelerimiz ve şehitlerimizin kıymetli eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli?
title