Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadın hakları konusuna, dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Kurulan ilk Türk Devletinden bu yana, devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer alarak gereken saygıyı gören Türk kadını, Kurtuluş Savaşı'nda da vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü için cepheden cepheye koşmuş ve Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte toplumsal hayatta yerlerini almışlardır. Toplumumuzun temel taşlarından biri olan kadınlarımız, güç ve cesaretleri ile dünyayı daha iyi bir hale getirmektedirler. Tüm kadınlarımız kendi güçlerini keşfettikleri ve hayallerini gerçekleştirdikleri bir dünya için mücadele etmektedir. Kayserimizdeki kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmek, kendi güçlerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onların toplumsal hayatta var olmalarını sağlamak amacıyla kurduğumuz Kadın Kooperatifleri, Kayseri'nin parlayan yıldızı olmuştur. Bizler de tüm üreten, emek veren kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başta şehit annelerimiz ve şehitlerimizin kıymetli eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum." - KAYSERİ