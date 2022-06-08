Vali Gökmen Çiçek gençlerle ve milli sporcular ile buluştu - Haberler

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Vali Gökmen Çiçek gençlerle ve milli sporcular ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Gökmen Çiçek gençlerle ve milli sporcular ile buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençlerle ve milli sporcularla buluştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençlerle ve milli sporcularla buluştu.

Vali Gökmen Çiçek, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve il protokolü ile birlikte Talas Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, gençlik merkezinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Her fırsatta gençlerle ve sporcularla bir araya gelen Vali Çiçek, yapılan incelemelerin ardından gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdikten sonra Talas Gençlik Merkezi'nden ayrıldı.

TOHM ve SEM'e ziyaret

Vali Gökmen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) milli sporcularla bir araya geldi. Yarışmalara hazırlanan sporcularla sohbet eden Vali Çiçek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağını ve destekleyeceğini belirterek; "Sizler bizim için değerlisiniz sizlerin pırıl pırıl yüzünü görmek bizlerin memlekete karşı çalışma azmimizi artırıyor. İnşallah Kayseri de çalıştığım süre içerisinde sizlerin başarılarınız ve Şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirdiğiniz günlere şahit oluruz" dedi.

Vali Çiçek, milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden ayrıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek gençlik Kayseri Yerel Haberler

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