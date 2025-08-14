Vali Faik Oktay Sözer Bozüyük'te Kamu Hizmetlerini İnceledi

Vali Faik Oktay Sözer Bozüyük'te Kamu Hizmetlerini İnceledi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesinde kamu hizmetleri ve projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında ilçenin kalkınması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesinde bir dizi ziyarette bulunarak yürütülen kamu hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Bozüyük Kaymakamlığına ziyarette bulunan Vali Sözer, Kaymakamlık yetkilileri ile bir araya gelerek ilçenin genel durumu, devam eden projeler ve kamu hizmetlerinin etkinliği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve ilçenin kalkınmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Ziyaret programı kapsamında Vali Sözer, daha sonra Bozüyük Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gümrük yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve mevcut ticaret faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Sözer, bölgedeki ekonomik hareketliliğin desteklenmesi adına yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Vali Sözer, Bozüyük'ün Bilecik'in gelişen ilçelerinden biri olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı ve etkili bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. - BİLECİK

