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Vali Eşinden Down Sendromlu Çocuğa Sıcak Jest

Vali Eşinden Down Sendromlu Çocuğa Sıcak Jest
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Hatay'da yaşayan down sendromlu Fatma Yurtsever'in doğum gününü kutlamak için evine giden Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Fatma'ya çeşitli hediyeler vererek onun mutluluğunu paylaştı.

Hatay'da yaşayan down sendromlu Fatma Yurtsever'in davetini geri çevirmeyen Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, down sendromlu çocuğun 11.yaş gününü kutlamasına eşlik etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın kentte görevlendirilmesiyle birlikte insanların hayatına dokunmaya başlayan Esra Masatlı, vatandaşların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Antakya ilçesinde yaşayan down sendromlu Fatma Yurtsever, okul ziyareti esnasında Esra Masatlı'yı evlerine davet etti. Fatma'nın davetini kırmayan Esra Masatlı, Yurtsever ailesinin evine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Fatma'nın 11. doğum gününü kutlamasına eşlik eden Esra Masatlı, çeşitli hediyeler verdi. Esra Masatlı, yeni yaşının Fatma'ya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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